Andrei Lupu, Simona Tulbure, Oana Cambera și Daniel Toda au venit, astazi, la Senat, cu o inițiativa legislativa prin care propun trecerea Agenției Naționale Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne in cea a Ministerului Sanatații. Patru parlamentari aparținand partidului REPER au venit astazi cu o inițiativa legislativa prin care Agenția Naționala Antidrog (ANA) sa fie mutata din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, in subordinea Ministerului Sanatații. Parlamentarii și-au motivat inițiativa susținand ca ANA are o abordare mai mult polițieneasca decat una de ajutorare a…