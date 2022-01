Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, neaga ca ar fi conditionat ramanerea sa la Ministerul Sanatatii de adoptarea proiectului privind certificatul verde, subliniind ca, in opinia sa, acesta ar trebui adoptat de Parlament pentru ca este necesar un instrument in cazul in care apare un val pandemic.…

- Judetul Neamt a primit aproximativ 27 de milioane de lei de la Guvernul Romaniei, condus de liberalul Nicolae Ciuca, a declarat, marti, presedintele filialei PNL, George Lazar. Acesta a precizat ca banii vor ajunge in toate localitatile din judet, indiferent de culoarea politica a primarilor care le…

- Este scandal in fata Guvernului pe certificatul verde si formularul PLF. Parlamentarii AUR, condusi de presedintele George Simion, au descins la Guvern si au cerut o discutie cu premierul Nicolae Ciuca, astfel incat certificatul verde sa nu devina obligatoriu. "Au fost colegii mei (in vama, n.red.)…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, se revolta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, pentru ca primariile cu edili USR din judetul Timis nu au primit bani la ultima alocare din fondul de rezerva al Guvernului. Liberalii, cu care USR este, teoretic, in coalitie au raspuns criticilor.

- Marian Neacsu urmeaza sa fie numit în functia de secretar general al Guvernului, la propunerea PSD. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a susținut ca îsi "asuma" propunerea, desi Marian Neacșu a fost condamnat penal. Ciolacu a adaugat ca Neacsu nu are în cazier antecedente…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, are joi, 2 decembrie, o intalnire cu presedintele The Heritage Foundation, Edwin J. Feulner, de la ora 10,00 la Palatul Victoria. Informația a fost transmisa de Guvernul Romaniei. Nu este insa foarte clar ce cauta reprezentantul Heritage Foundation in țara noastra…

- Parlamentarii PSD vor vota impotriva guvernului Nicolae Ciuca, au decis luni, cu unanimitate de voturi, liderii social-democrați, a anunțat prim-vicepreședintele partidului Sorin Grindeanu. „Nici macar ei nu-și doresc ca acest guvern sa treaca, ci vor sa ramana pe funcții”, spune el. „PSD a decis astazi…

- Ciuca a facut apel la responsabilitatea parlamentarilor, insistand pe nevoia de stabilitate. ”Nu putem sa facem abstractie de cifre, dar am convingerea ca Guvernul, in actuala formula, cu actualul program, va intruni minimul necesar de voturi mergand pe responsabilitatea, pe stabilitatea si pe nevoia…