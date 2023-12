Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul de luni, din Parlament, dintre presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis (PSD) și liderul AUR, George Simion, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a venit, marți, in plen, purtand un tricou inscripționat cu „Stop violentei impotriva femeilor”, numele campaniei carei i s-au…

- Dupa scandalul din Parlament de luni, cu injuraturi și obscenitați, premierul Marcel Ciolacu a venit in Camera Deputaților cu un tricou prin care susține combaterea violenței impotriva femeilor. Alaturi de el era chiar social-democratul Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților și…

- COMUNICAT DE PRESA AUR - AUR solicita coaliției PSD-PNL retragerea sprijinului pentru Alfred Simonis Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ii solicita președintelui PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, și președintelui PNL, Nicolae Ciuca, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Alfred Simonis,…

- Un nou scandal in Parlamentul Romaniei. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, „un domn deputat, mai rusofil asa” a mers la el și i-a spus „am sa o violez pe ma-ta!”. Social-democratul facea referire la liderul AUR, George Simion,…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, 27 noiembrie, ca un deputat „mai rusofil, caruia nu merita sa ii spun numele” i-a transmis ca ii va viola mama. George Simion a raspuns ca va arata cum il injura Simonis „de morti si de mama”.„La inceputul sedintei, un domn…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi trebuit sa susțina un discurs, marți dupa-amiaza, in plenul reunit al Parlamentului roman și surse politice susțin ca in decizie a cantarit major opinia Administrației Prezidențiale.Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astazi in Romania. Liderul de la Kiev va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in plenul Parlamentului. Este prima vizita pe care Zelenski o face la București de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Președintele AUR George Simion a acuzat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca USR face jocul lui Marcel Ciolacu, refuzand sa depuna o moțiune de cenzura din partea Opoziției. Acesta a anunțat ca parlamentarii Alianței pentru Unirea Romanilor vor fi prezenți pana vineri dupa - amiaza in fața…