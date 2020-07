Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 33 de cauze penale au fost deschise la DNA in perioada starii de urgenta, in urma unor sesizari privind achizitii publice, fiind vorba in special despre echipamente medicale neconforme sau cu preturi exaggerate, a declarat procurorul sef al Directiei, Crin Bologa.

- Mai mult de o treime dintre familiile vulnerabile socio-economic au intampinat dificultați in a procura alimentele necesare hranirii copiilor in timpul starii de urgența, iar 23% nu au putut asigura copiilor medicamentele necesare. Sunt datele unui studiu efectuat de Salvați Copiii in randul beneficiarilor…

- PSD a transmis luni ca din cauza refuzului miniștrilor PNL de a clarifica situații controversate din timpul starii de urgența, formațiunea politica a decis sa voteze, alaturi de Pro Romania, ALDE și UDMR inființarea a doua comisii parlamentare de ancheta:1. Comisia comuna de ancheta a Parlamentului…

- Potrivit martorilor, la localul de pe strada Napoca și-a facut apariția o mașina a poliției, dar și câțiva polițiști îmbracați în civil, cu insignele la gât. Conform primelor informații furnizate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, se pare…

- La data de 22 aprilie a.c., în baza investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au identificat si retinut doi tineri, în vârsta de 24 de ani, din comuna Floresti, respectiv Gilau, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat. În…

- Parlamentarii UDMR vor vota, cel mai probabil, pentru prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile, dar, in aceasta perioada, Guvernul ar trebui sa se ocupe de economie, sa vina cu masuri mai ferme pentru sustinerea locurilor de munca pentru perioada post-epidemie, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu considera ca este necesara infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru "operatiunea 'Sparanghelul'", pentru a se afla cum a fost organizata plecarea la munca a 2.000 de romani in Germania, in "plina stare de urgenta"."Nu vrem sa anchetam de ce au…

- Calin Popescu Tariceanu acuza autoritatile ca duc o „politica anti-romaneasca" si spune ca ar trebui repornita activitatea normala in Romania, atat in intreprinderi, cat si in institutii. El anunta ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, masura care trebuie validata de catre Parlament,…