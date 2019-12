Parlamentari PSD vor să oblige primăriile să facă adăposturi pentru câini și pisici Mai mulți parlamentari din PSD au depus la Senat, in procedura de urgența,un proiect legislativ care prevede obligarea Consiliilor locale de a amenaja adaposturi pentru animale de talie mare in fiecare județ și amenajarea de servicii specializate pentru gestionarea situațiilor cainilor și pisicilor, potrivit Mediafax. Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD: Pentru ce am facut in țara asta, daca vor sa ma demita, sa ma demita onorabil . „ Proiectul prevede obligația Consiliilor locale ale unitaților administrativ-teritoriale de a amenaja in funcție… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman este personajul unui material aparut in show-ul “Saturday Night Live”, ce ironizeaza o intalnire a liderilor Boris Johnson, Emmanuel Macron și Justin Trudeau in cantina NATO, cu trimitere la momentul surprins la dineul de la Buckingham Palace, potrivit stirileprotv.ro.Citește și: Raed…

- O construcție care ar fi trebuit sa fie ridicata in centrul Targoviștei este blocata, dupa ce, in zona Manastirii Stelea s-au descoperit urmele unei construcții civile de pe vremea lui Matei Basarab, potrivit Mediafax.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD:…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu vine in ajutorul Guvernului Orban. Acesta a declarat ca daca ar fi fost in prezent la guvernare și ar fi fost nevoit ca, in 2020, sa aplice legea care majoreaza pensiile cu 40%, ar fi ales sa fie...Citeste AICI ce decizie ar fi luat Traian Basescu-Cum…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara, la Antena 3, ca nu demisioneaza din funcție și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru „sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”.Intrebat…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii vor incerca sa obtina sprijinul pentru proiectul lor privind cresterea numarului de parlamentari de diaspora la 15, anunța AGERPRES.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica "PNL a inaintat…

- Un deputat a depus, la Senat, un proiect de act normativ pentru a stopa cresterea nejustificata a cheltuielilor pentru repararea vehiculelor avariate si a crestereii preturilor asigurarilor RCA . Proiectul vizeaza echilibrul intre despagubirile acordate de asiguratori si costurile reparatiilor, informeaza…

- Intr-o inregistrare video postata pe paginade Facebook, Raed Arafat a anuntat ca exista multe interese in domeniul urgentei, care pot fi in spatele atacurilor care au loc concentrat in ultima perioada. "Este un subiect care arata ca exista mai multe interese in domeniul urgentei, exista mai…

- ,,Nici vorba sa interzicem platformele online. Dimpotriva. Vrem sa oferteze prin aceste platforme doar cei care detin unitati licentiate la MT sau, daca sunt persoane fizice, sa se inregistreze la autoritatea publica locala, online, fara niciun fel de cost. In acest moment, nu avem o evidenta a unitatilor…