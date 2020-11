Deputatul PSD Daniel Suciu a prezentat, duminica, programul de guvernare al social-democratilor, capitolul Dezvoltare Regionala si Locala, care cuprinde obiective precum realizarea a 42 de smart cities, a 100 de orase competitive, acces in maximum doua ore la cel mai apropiat aeroport si in maximum o ora la cea mai apropiata intrare pe autostrada pentru fiecare roman. "Ceea ce ne propunem noi si ceea ce se va intampla este o Romanie dezvoltata pentru absolut toti romanii. Si principiul este foarte simplu: orice roman, indiferent de regiune, trebuie sa ajunga in maximum doua ore la cel mai apropiat…