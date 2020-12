Stiri pe aceeasi tema

- Relatia primarului general al Capitalei cu Guvernul si cu PNL este una foarte corecta, iar consilierii generali vor sustine proiectele lui Nicusor Dan, "care are nevoie de sprijin pentru a corecta toate greselile pe care PSD le-a facut in Bucuresti", a declarat joi presedintele PNL Bucuresti, Violeta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca are COVID-19, precizand ca starea sa generala e buna si ca va petrece urmatoarele zile in autoizolare. In exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, liderul Uniunii a precizat ca s-a autoizolat alaturi de soție in locuința din București și s-ar putea sa…

- „Am tinut sa fiu prezent la prima discutie serioasa dintre domnul primar general al Capitalei, Nicusor Dan, si echipa de conducere a Ministerului Mediului pentru a garanta sustinerea de catre Ministerul Mediului si de catre Guvern a tuturor proiectelor Primariei Capitalei pentru a asigura un mediu sanatos,…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a recunoscut ca Alina Gorghiu, cea care deschide lista pentru Senat in județ, a fost impusa de la București la primul mandat care se incheie in curand. Insa, de data aceasta, Nica spune ca Alina Gorghiu iși merita locul pentru ca a ajutat mai mulți primari.…

- Dupa umilința de la alegerile locale, unde PNL a obținut puțin peste 19% la votul pentru București, sub PSD și Alianța USR-PLUS, Ludovic Orban pune presiune pe subordonații din partid.Președintele liberalilor anunța ca organizația condusa de Violeta Alexandru trebuie sa obțina inca 6 procente…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputatilor la Bucuresti. "Presedintele partidului candideaza in Bucuresti", a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. El a precizat ca liberalii vor depune listele cu semnaturi pe 20 octombrie,…

- Primarul in functie al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut luni ca in "toata perioada de campanie si precampanie s-a oprit intentionat apa calda de catre Guvern", pentru ca populatia sa fie "ostila" fata de ea, si a adaugat ca "acum se gasesc bani", iar "premierul recunoaste ca problemele mari nu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, va fi una dintre principalele voci ale PSD și, practic, confirma faptul ca Firea va deschide lista PSD la Capitala, la alegerile parlamentare.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac:…