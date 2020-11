Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a anuntat ca social-democratii vor lansa marti la Romexpo programul de guvernare al partidului. El a mai spus ca nu va fi avansat un nume privind propunerea de premier inaintea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, insa daca romanii vor acord increderea PSD, exista…

- Premierul a spus ca masurile economice prevazute in acesta sunt menite sa sustina programul de investitii deja lansat de guvern. "In ceea ce priveste campania electorala, pregatim programul de guvernare pe care il vom lansa cel mai probabil in cursul zilei de duminica. Este practic angajamentul…

- Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose, a declarat ca marti va fi lansat programul de guvernare al social-democratilor, intr-un eveniment la Romexpo, unde va fi lansata, de asemenea, si ''osatura echipei guvernamentale''. "Maine (marti - n.r.) lansam la Romexpo programul de…

- SUMAL 2.0, cel mai important instrument in lupta cu taierile ilegale de padure, intra in vigoare la 1 noiembrie, anunta Ministerul Mediului, iar incepand cu aceasta data, toti cei peste 100.000 de utilizatori ai sistemului, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) lanseaza, luni, "Programul de guvernare al mediului de afaceri 2021 - 2024", document care contine obiectivele strategice ale mediului de afaceri pentru urmatorii patru ani, noteaza Agerpres. Documentul include…

- Echipa de la Constanta a Partidului Social Democrat, in frunte cu Stroe Felix, Marius Horia Tutuianu si Lucian Lungoci au depus candidaturile la Biroul Electoral de circumscriptie numarul 14 Constanta, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.Cei trei s au prezentat cu candidaturile joi dimineata,…

- PSD a prezentat, joi, secțiunea Agricultura din programul de guvernare 2021-2024 cu care partidul candideaza in alegerile parlamentare. Printre propunerile PSD in agricultura se numara:Creșterea subvențiilor din agricultura pana la 420 euro/ha pana in anul 2024.Subvenție pana la 80% pentru dobanda…

- Programul de guvernare al PSD, pentru perioda 2021-2024, prevede creșterea treptata a salariului minim pana la 3.500 de lei și creșterea punctului de pensie cu 32%.Citește și: Harta majoritaților din teritoriu: Teatrele de razboi dupa alegerile locale .In programul de guvernare cu care PSD…