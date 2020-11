Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile si limbajul suburban la adresa Institutiei Presedintelui fac rau Romaniei si nu ajuta campania niciunui partid politic, afirma prim-ministrul Ludovic Orban, presedintele PNL. "Presedintele este garantul unitatii si stabilitatii nationale. Presedintele Iohannis este cel care a…

- Augustin Zegrean a declarat, miercuri seara, pentru AGERPRES , ca alegerile parlamentare se vor desfașura pe 6 decembrie doar daca presedintele Klaus Iohannis trimite la reexaminare legea adoptata de Parlament. Curtea Constituționala a publicat, miercuri, motivarea deciziei prin care judecatorii au…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Curtea Constitutionala a…

- Alianta USR PLUS cere presedintelui si Guvernului sa intensifice demersurile diplomatice necesare pentru asigurarea sectiilor de votare in diaspora pentru alegerile parlamentare."Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului sa intensifice demersurile diplomatice necesare,…

- Camera Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a Legii privind statutul personalului feroviar, aceasta fiind respinsa anterior si de senatori. S-au inregistrat 185 de voturi "pentru" respingere, un vot "impotriva" si 80 de abtineri. Legea, adoptata de Camera Deputatilor si de Senat,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 30 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in…