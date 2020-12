Patru institute si societati au fost acreditate de Biroul Electoral Central sa efectueze sondaje de opinie la iesirea de la urne duminica, la alegerile parlamentare. Astfel, vor face exit-poll-uri la nivel national Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, precum si Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS. Au mai fost acreditate pentru efectuarea de sondaje de opinie la nivel national si societatile SC Megatronic World Productions SRL si Ana Events & PR SRL. Potrivit BEC, operatorii de sondaj au acces, in baza acreditarii, in imobilul in care functioneaza sectia de votare si in…