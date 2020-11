Stiri pe aceeasi tema

- Finul constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu și fratele acestuia, candideaza pe primele locuri ale PP-USL Bacau la alegerile parlamentare din decembrie. Frații Umbrarescu, Cozmin și Sorin, candideaza impreuna la alegerile parlamentare din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- PRO Romania deschide listele de la Argeș cu Bogdan Marius Ivan, actual Consilier Județean, pentru Camera Deputaților și Claudiu Daniel Catana, fost Consilier General, pentru Senat. Celor doi li se alatura specialiști in agricultura, economiști, antreprenori și alți profesioniști din administrația publica.…

- Organizatia judeteana Salaj a PSD a depus, joi seara, la Biroul Electoral Judetean, listele de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. "Pe liste am propus candidati de varste si profesii diferite, dar si cate o femeie, atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor. Candidatii care vor…

- ALDE Vrancea si Pro Romania au depus, joi, candidaturile pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, cele doua formatiuni politice care sunt in proces de fuziune avand liste comune sub sigla Pro Romania. "Astazi am depus candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat din partea Aliantei Pro…

- Conducerea filialei Vrancea a Partidului Mișcarea Populara a depus marți, 20 octombrie 2020, dosarele de candidatura pentru Camera Deputaților și Senat. La Camera Deputaților, lista este deschisa de fostul prefect al județului Vrancea, Sorin Hornea, președintele PMP Vrancea, urmat de fostul inspector…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, le cere liderilor celorlalte organizatii politice din Timis sa nu puna pe listele pentru alegerile parlamentare “candidati parasutati”. Foarte probabil, principala vizata este Alina Gorghiu, locul I pe lista PNL la Senat. Printr-un asa-numit “Apel la responsabilitate:…

- Alianta USR PLUS Iasi a anuntat, miercuri, prin intermediul unui comunicat de presa, ca si-a desemnat candidatii pentru Parlament. Potrivit comunicatului, pe listele pentru Senat si Camera Deputatilor se regasesc atat parlamentari cu un mandat la activ, cat si candidati noi, oameni care vin din mediul…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a adoptat, luni, un amendament care permite Pro Romania sa aiba reprezentați in birourile electorale la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Legea adoptata de Senat excludea prezența Pro Romania din birourile electorale și oferea acest drept doar partidelor…