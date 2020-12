Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a declarat ca a votat cu gandul la o majoritate parlamentara care sa aduca o formula guvernamentala ''cu oameni competenti'' pentru o gestionare mai performanta a crizei sanitare. "Am votat cu gandul la o majoritate parlamentara…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat cu cine ar putea face o majoritate parlamentara dupa alegerile din 6 decembrie, respectiv USR, PMP si UDMR. „Asteptam sa vedem rezultatele alegerilor, in momentul in care avem rezultatele vom sti care sunt posibilitatile de formare a unei majoritati parlamentare.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, este de parere ca PNL este singurul partid care are capacitatea sa formeze o majoritate parlamentara, dupa alegerile din 6 decembrie, care sa țina PSD pe tușa cel puțin opt ani. „Mai avem un mic pas. Din pacate, de un an de zile, aproape tot ce vrea sa faca bun Guvernul este…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu ar fi rau ca pentru prima data social-democratii sa propuna pentru functia de premier, daca vor castiga alegerile parlamentare, o alta persoana decat presedintele partidului."Sunt foarte multi colegi care se incadreaza in profilul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile parlamentare nu pot fi amanate, calificand drept false opiniile conform carora scrutinul din 6 decembrie ar putea fi amanat pentru inceputul anului viitor. „Intram in linie dreapta pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, data care a…

- Presedintele Camerei Deputatilor spune ca trebuie sa fie un Parlament legitim, iar Iohannis si guvernul actual au scapat pandemia de sub control. "Am avut din nou noroc. Nu sunt pozitiv. O sa ne incerce in continuare, la un moment dat o sa ni se termine si norocul. Din punctul meu de vedere…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, la Arad, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen…