Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a coordonat, miercuri, o videoconferinta cu sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare ale Romaniei pe tema pregatirilor pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din decembrie 2020.



In acest context, ministrul "a dat asigurari ca Centrala MAE urmareste cu mare atentie evolutia pandemiei la nivel mondial, masurile care sunt impuse, dupa caz, de diferite state, de care trebuie sa se tina cont la organizarea votului in strainatate, iar informatiile transmise de misiuni sunt esentiale in acest scop", arata…