Parlamentare 2020. Campania electorală a început. Reguli și restricții impuse de coronacriză Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie incepe vineri si se va incheia pe 5 decembrie la ora 7. Campania se va fi in conditii similare celei pentru alegerile locale, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, relateaza news.ro. Astfel, intrunirile si evenimentele electorale desfasurate in spatiul inchis se vor desfasura cu maximum 20 de persoane, iar […] The post Parlamentare 2020. Campania electorala a inceput. Reguli și restricții impuse de coronacriza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

