- In temeiul prevederilor articolului 66 alineatele (1) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale articolului 83 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare, se convoaca Senatul Romaniei in a doua sesiune ordinara a anului 2020, in ziua de marți,…

- "(1) Daca functia de Presedinte devine vacanta ori daca Presedintele este suspendat din functie sau daca se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura, in ordine, de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor. (2) Atributiile prevazute…

- Premierul Ludovic Orban, invitat miercuri in plenul parlamentului Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban este invitat miercuri, de la ora 13:00, în plenul parlamentului, conform unei decizii luate luni de birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților. Temele sunt: limitarea…

- Plenul Senatului a aprobat, vineri, in unanimitate, programul de lucru pentru sesiunea extraordinara din perioada 1 - 19 august. "Programul de lucru pentru sesiunea extraordinara este urmatorul: de luni, 3 august, pana vineri, 7 august, de luni, 10 august, pana vineri, 14 august, si de luni, 17 august,…

- Sesiunea ordinara a Senatului, care se incheie marti, a fost una "inedita, cu lucruri care nu s-au mai intamplat dupa 1989", a afirmat presedintele interimar al Camerei superioare a Parlamentului, Robert Cazanciuc. "A fost o adevarata sesiune extraordinara, maraton, inedita, cu lucruri…

