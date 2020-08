​Parlament: Moţiunea de cenzură a PSD, dezbătută şi votată luni Parlamentul se reuneste, luni, de la ora 14,00, în ultima zi a sesiunii extraordinare, în sedinta comuna, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mita generalizata. Belsug în buzunarele clientelei PNL, saracie în buzunarele românilor", noteaza Agerpres. PSD a depus pe 17 august motiunea de cenzura si a fost citita în plenul comun de senatorul PSD Lucian Romascanu pe 20 august. În motiunea de cenzura, semnata de 205 senatori si deputati, social-democratii sustin ca reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a susținut ca premierul Ludovic Orban ar avea bani in fondul de rezerva al premierului "pentru mita, sa nu treaca moțiunea de cenzura".Marcel Ciolacu a lansat acuzații grave la conferința de presa susținuta dupa ședința Consiliului Politic Național al PSD. Autoritațile…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat dupa ședința Consiliului Politic Național al PSD ca este intrunit numarul necesar de voturi astfel incat moțiunea de cenzura sa treaca, chiar și fara sprijinul UDMR, pe 31 august. 233 de voturi sunt necesare pentru ca Guvernul condus de Ludovic Orban sa pice."In…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații inca poarta negocieri cu celelalte partide privind votul asupra moțiunii. Deși nu are suficiente voturi, liderul social-democrat a spus ca este sigur ca moțiunea va trece. ”PSD nu are singur suficiente voturi pentru a trece…

- MOTIUNE DE CENZURA. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.Birourile permanente reunite au decis luni ca motiunea de cenzura "Guvernul PNL…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca în cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug în buzunarele clientelei PNL, saracie în…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat ca luni, 17 august, va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban.Prezent la lansarea candidatilor la Primaria Capitalei si la primariile de sector, Marcel Ciolacu a declarat ca "maine, PSD va depune moțiunea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi.”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…