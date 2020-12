Stiri pe aceeasi tema

- La finalul consultarilor de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa-l desemneze pe Florin Cițu pentru funcția de premier al Romaniei. De asemenea s-au ales și miniștri, iar Robert Sighiartau nu se numara printre ei, deși era in carți pentru…

- Biroul Politic National al PNL a aprobat, marti seara, lista membrilor formatiunii care vor ocupa portofolii de ministru in viitorul Guvern condus de Florin Citu. Ministrii PNL vor fi urmatorii: * Ministerul Apararii Nationale - Nicolae Ciuca * Ministerul Afacerilor Externe - Bogdan Aurescu * Ministerul…

- Președintele Klaus Iohannis trebuie sa cheme, din nou, la consultari partidele. Miercuri ar urma sa aiba loc un plen comun in Parlament, iar dupa asta noul Guvern va primi votul de investitura la Palatul Victoria, spun surse Realitatea PLUS. Florin Cițu este propunerea PNL - USR PLUS pentru funcția…

- UPDATE Lideri PNL au vrut sa convoace pentru sambata seara o ședința a Biroului Politic Național pentru a-l trage la raspundere pe Ludovic Orban dupa imparțirea ministerelor, fiind date mesaje in acest sens catre toți membrii BPN. Secretarul geneal al PNL Robert Sighiartau a convocat pentru sambata…

- Vineri, PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns la un acord privind formarea noului guvern, care ar urma sa fie condus de actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu.Guvernul va avea 18 miniștri, cu doi vicepremieri. Noua miniștri vor fi de la PNL, șase de la USR-PLUS și trei de la UDMR.Liberalii vor ocupa in…

- Negocierile pentru viitorul program de guvernare nu sau incheiat, dar acum se discuta detaliile tehnice ale masurilor legislative și executive ce urmeaza a fi luate. Principalele funcții in stat au fost imparțite deja, la fel și portofoliile de ministere. De asemenea, au fost avansate, pe surse, numele…

- Negocierile dintre echipele PNL, USR-PLUS și UDMR au fost reluate sâmbata, fiind discutat programul de guvernare. Cristian Ghinea, care ar fi favorit pentru ministerul fondurilor europene din partea USR, a precizat ca exista viziuni diferite cu privire la rolul statului, la reforma administrativa…