- Camera Deputatilor a decis marti ca, pe durata starii de alerta, se vor putea desfasura concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante din invatamant, sanatate, sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, autoritatile administratiei publice locale, Parlament si Agentia Nationala…

- Unitațile de invațamant din județul Gorj au nevoie de sute de laptopuri dotate in mod corespunzator pentru cursurile online. Verificarea școlilor de catre Inspectoratul Școlar Județean Gorj este in desfașurare la aceasta data, avand in vedere ca este vorba de cateva sute de spații de invațamant, insumate…

- Activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar si al Directiei…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care prevede ca, prin exceptie, in cazuri justificate reprezentate de declansarea starii de urgenta, starii de alerta si de efectele generate de acestea, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate inlocui probele de la Evaluarea nationala si…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Anterior deciziei, va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, potrivit programului premierului anuntat de Biroul de presa al Guvernului. Premierul…