Ministrul de interne francez Gerald Darmanin a denuntat joi „naivitatea" din cadrul institutiilor europene in fata unui „jihadism de atmosfera" care „permite radicalizarea" si „trecerea la actiune", potrivit AFP. „Trebuie sa luptam fara naivitate impotriva acestui ecosistem, impotriva acestui jihadism de atmosfera", a declarat Darmanin la Luxemburg, inaintea unei intalniri cu omologii europeni. Potrivit ministrului, […]