Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul argentinian Angel Di Maria , liber de contract dupa ce a parasit PSG, a semnat un contract valabil un sezon cu Juventus Torino. De menționat faptul ca atacantul de 34 de ani are si cetatenie italiana. El a mai evoluat in Argentina (Rosario), Portugalia (Benfica), Spania (Real Madrid),…

- Echipa de fotbal Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, se va reuni pe data de 4 iulie, la Loges, pentru reluarea antrenamentelor, iar pe 15 iulie va sustine un meci amical cu formatia Quevilly-Rouen, din Ligue 2, cu cateva zile inainte de plecarea intr-un turneu de pregatire in Japonia,…

- Jucatorul Leandro Paredes si-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain pana in 2024. Contractul lui a fost prelungit automat, acesta expirand in 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, este primul jucator in activitate din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a devenit miliardar, conform revistei Forbes . In varsta de 37 ani, James a debutat ca profesionist in 2003, reusind sa cucereasca pe parcursul…

- LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, este primul jucator in activitate din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a devenit miliardar, conform revistei Forbes . In varsta de 37 ani, James a debutat ca profesionist in 2003, reusind sa cucereasca pe parcursul…

- Invadarea Ucrainei a starnit initial un val de emotii, dar sunt putine faptele concrete ale lumii fotbalului in Europa de Vest, a declarat, pentru L'Equipe, antrenorul lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, care denunta "multe cuvinte, putine actiuni", din partea cluburilor, scrie site-ul culturepsg.com.…

- Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi a fost desemnat de revista Forbes drept sportivul cu cele mai mare castiguri in ultimul an, recastigandu-si pozitia de la luptatorul de arte martiale mixte Conor McGregor, transmite DPA. Jucatorul de 34 de ani al echipei franceze Paris Saint-Germain a castigat…

- FIFA a anuntat, miercuri, ca ultimele meciuri de baraj pentru Cupa Mondiala din acest an vor avea loc in Qatar, tara care gazduieste turneul final, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…