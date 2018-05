Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a laudat "curajul" si "marele simt al responsabilitatii" de care a dat dovada omologul sau italian Sergio Mattarella, care l-a desemnat luni pe Carlo Cottarelli, sustinator al austeritatii bugetare, sa formeze un guvern pana la noi alegeri in Italia, informeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron gazduieste astazi cincizeci de patroni de la Silicon Valley, printre care si cofondatorul si directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg. Cei doi au programata o intrevedere la Palatul Elysee, sediul presedintiei Frantei.

- Paris, 22 mai /Agerpres/ - Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua joi si vineri prima sa vizita oficiala in Rusia, unde presedintele francez spera sa gaseasca 'puncte de acord' cu omologul sau rus Vladimir Putin asupra dosarelor sensibile - acordul nuclear iranian si Siria, in pofida…

- Ajuns la primul an din cei cinci de mandat la Palatul Elysee, progresistul Emmanuel Macron are deja o eticheta, „presedintele bogatilor“, o imagine total diferita decat cea promovata in campanie.

- Presedintele american Donald Trump l-a scuturat de „matreata” pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, intr-un din momentele vizitei de trei zile a lui Macron la Casa Alba, scrie CNN. „Toata lumea vorbeste despre relatie grozava. Avem si au dreptate”, a declarat Trump in fata presei in Biroul Oval.…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de doamna Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- Seful Statului "nu va vizita" standul Rusiei la Salonul Cartii, care anul acesta onoreaza reinnoirea literelor rusesti, potrivit anturajului presedintelui francez. "Presedintele nu va vizita standul oficial al Rusiei la salonul cartii (...) in contextul atacului de la Salisbury si in concordanta cu…