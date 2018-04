Stiri pe aceeasi tema

- Seria DJ-ilor de renume invitati in XS Lounge continua! Pe 8 martie, Rosario Inernullo mixeaza in cel mai tare club din Ploiesti, iar distractia va tine pana dimineata! . Petrecerea de Pasti incepe sambata la ora 22:30 si va tine pana dimineata, asa ca doritorii sunt sfatuiti sa-si rezerve…

- Paris Jackson are o relație cu modelul Cara Delevigne. Paris Jackson, fiica unuia dintre cei mai faimoși muzicieni din toate timpurile, Michael Jackson, a fost vazuta in timp ce se saruta pasional cu modelul Cara Delevigne, confirmand astfel ca ea are o relație cu Cara. Paris a fost vazuta sarutand-o…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- Strategia de dezvoltare a orasului in urmatoarea perioada include si modernizarea celei mai mari baze sportive din judet, Stadionul “Gloria”. Primaria a cuprins in bugetul pentru anul in curs sume importante pentru a reda vechii arene din Crang o parte din stralucirea de altadata. Cel mai important…

- Printre invitații de seama de la petrecerea Grownups Awards, din Los Angeles, s-a numarat și celebra actrița Jane Seymour, in varsta de 66 de ani. Aceasta a defilat intr-o rochie superba, argintie, cu care a reușit sa intoarca privirile tuturor. Jane Seymour are 66 de ani Are deja 66 de ani, dar pare…

- Starul din „Singur acasa“ e foarte mandru de fina sa, cu care are o relatie speciala, si a facut dezvaluiri despre tatal sau care il batea cand era mic. Actorul in varsta de 37 de ani a vorbit intr-un podcast difuzat de Marc Maron despre relatia stransa pe care o are cu fiica fostului sau prieten,…