Stiri pe aceeasi tema

- Carla’s Dreams inseamna zece ani de succese pe banda și intensa activitate concertistica. Formația lui Andrei Țaruș a devenit in timp una dintre cele mai solicitate și scumpe trupe de la noi. Și asta datorita solistului care prefera sa pastreze cat mai mult anonimatul sau și al trupeților sai sub hanorace…

- Caștigatorul emisiunii Romanii au Talent 2022 a uimit-o pe faimoasa Heidi Klum la emisiunea omoloaga de peste hotare. Romanul i-a cucerit pe fostul topmodel, pe Simon Cowell si pe Howie Mandel la prima sa aparitie in competiția „ America ’s Got Talent: All Stars”. Ce moment incredibil a pus in scena.…

- Noaptea de Revelion este un moment important pentru majoritatea femeilor, care iși doresc sa straluceasca alaturi de prieteni. Ei bine, de acest lucru se ocupa Mihai, un tanar care a ajuns sa aiba succes la doar 23 de ani, alaturi de tatal sau.

- Au fost sute de concurenți, zeci dintre ei au ajuns in echipe și doar patru au convins, deopotriva antrenorii și publicul, ca au toate motivele sa fie finaliști! In aceasta seara, de la 20:30, Iulian Nunuca, Andra Botez, Winael Baldus și Teodor Debu vor face spectacol și vor incerca sa-i convinga pe…

- Carla’s Dreams surprinde din nou, cu cea mai noua piesa și videoclip, lansate acum cateva clipe. „Adidașii gri” reflecta momente din viața artistului, iar versurile ne indeamna sa nu uitam ca „pe scene mari sau baruri, prin praf sau pe petale au fost adidașii gri”, inclusiv alaturi de prieteni, scrie…

- Ministrul PNL al energiei, Virgil Popescu a declarat vineri, 11 noiembrie, dupa sedinta de Guvern, ca mesajul lui catre romanii care depasesc un consum de 300 de kw este ca aceștia pot sa se transfere la un alt furnizor, unde pretul este sub 0,80 de lei. Ministrul Energiei a fost intrebat ce se intampla,…

- Un alt roman a reușit sa dea lovitura in afaceri. Dupa ce și-a descoperit pasiunea, pe care o avea inca din copilarie, barbatul a devenit antreprenor de success in domeniul evaluarilor. Insa, nu a fost ușor. Pana acolo acesta a trecut prin foarte multe momente dificile, insa, nu a renunțat. Dupa ce…