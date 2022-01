Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu șapte ani a avut loc atacul din Paris impotriva echipei revistei Charlie Hebdo. Pe 7 ianuarie 2015, in jurul orei 11.30, doi atacatori inarmați au luat cu asalt birourile revistei satirice și au inceput sa traga.

- Compania farmaceutica germana BioNTech si partenerul ei american Pfizer vor dezvolta impreuna un vaccin impotriva Zona Zoster, informeaza DPA. Acesta va fi primul vaccin impotriva Zonei Zoster care va avea la baza tehnologia ARN mesager, utilizata deja in cazul unor vaccinuri anti-COVID-19, au anuntat…

- Mii de oameni protesteaza in capitala Olandei fața de restricțșiile impuse din nou de autoritați. Mitibngul nu a fost aprobat, astfel ca oamenii s-au strans ilegal intr-o piața. Forțele de ordine au intervenit și au avut loc și incidente, relateaza agențiile de presa internaționale. Cateva mii de oameni…

- France has recorded more than 100,000 virus infections in a single day for the first time in the pandemic and COVID-19 hospitalizations have doubled over the past month, as the fast-spreading omicron variant complicates the French government’s efforts to stave off a new lockdown, CNBC reports. More…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a transmis, marți, ca va aproba in urmatoarele trei sau patru luni vaccinurile care vor fi dezvoltate și pentru protecția fața de tulpina Omicron a Sars-Cov-2, daca va fi necesar. Directorul executiv al EMA, Emer Cooke a declarat in fața reprezentanților Parlamentului…

- Pfizer a anunțat, marți, semnarea unui acord cu un grup sprijinit de ONU pentru a permite și altor producatori sa fabrice pastila sa experimentala impotriva COVID-19. Aceasta masura ar putea face ca tratamentul sa fie disponibil pentru mai mult de jumatate din populatia lumii. Intr-o declaratie emisa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat cu expulzarea ambasadorilor din SUA, Germania și din alte opt state vestice dupa ce aceștia au condamnat detenția unui lider al societații civile. Filantropul și activistul Osman Kavala, in varsta de 64 de ani și nascut la Paris, a fost incarcerat,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita deputatilor sa voteze impotriva introducerii certificatului verde COVID pe teritoriul Romaniei, susținand ca prin acest document ”se promoveaza discriminarea pe criterii sanitare”. „Urmeaza sa fie supusa la vot in Camera Deputaților ordonanța de urgența…