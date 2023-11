Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat speculații cu privire la ceea ce ar putea sa urmeze la nivel mondial, iar conform unor previziuni, acesta s-ar putea extinde. De altfel, aceasta este și previziunea lui Victor Ponta despre razboiul din Israel. Razboiul dintre Israel și Hamas ar putea deveni…

- Banca Mondiala a averizat ca o escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas ar putea duce la o creștere abrupta a prețurilor pentru petrol și alte materii prime. Intr-un raport citat de CNN, Banca Mondiala afirma ca impactul conflictului a fost limitat pana acum: prețurile petrolului au crescut…

- Conservatorul Mike Johnson, un sustinator ferm al fostului presedinte Donald Trump, a fost ales miercuri presedinte al Camerei Reprezentantilor, dupa trei saptamani haotice de blocaj in Congresul american, relateaza AFP. Reprezentantul din Louisiana, necunoscut publicului larg, a reusit sa obtina 220…

- Uniunea Europeana se confrunta cu riscul unui flux brusc de migranți care fug de razboiul dintre Israel și Hamas, a declarat luni ministrul grec al migrației, Dimitris Kairidis, care a facut apel la vigilența și la mai multa solidaritate intre statele membre."Intotdeauna exista riscul, daca instabilitatea…

- Pretul aurului a atins vineri cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni. Acesta a consemnat a doua crestere saptamanala consecutiva. Motivul este reprezentat de temerile investitorilor de confruntarile din Orientul Mijlociu si a orientarii lor catre plasamente considerate sigure, transmite CNBC,…

- Casa Alba a anuntat marti ca Joe Biden nu se va mai deplasa in Iordania in cadrul calatoriei sale in Orientul Mijlociu, informeaza The Guardian, citat de news.ro.Decizia lui Joe Biden de a anula escala planificata in Iordania dupa o vizita in Israel vine dupa ce Iordania a anulat summitul cvadripartit…

- In plina activitate de cateva zile, dupa un turneu in țarile arabe, șeful diplomației americane, Antony Blinken, a revenit luni in Israel pentru a incerca sa atenueze criza umanitara din Fașia Gaza, anunța luni „The Washington Post”. „Riscul continuarii unei escaladari este foarte serios”, scrie cotidianul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…