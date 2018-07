Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia unui veteran de armata care vrea sa divorțeze de soția lui doar pentru a-și permite costurile pentru ingrijirea medicala a fetiței pe care o au impreuna. Cum a ajuns cuplul in aceasta situație dificila. Maria și Jake Grey se confrunta cu o situație extrem de delicata. Cuplul care traiește…

- Doi soti au decis sa divorteze, aceasta fiind singura solutie pentru a-si salva fiica de la moarte. Maria și Jake Grey sunt din Texas si platesc sume uriase pentru medicamentele fiicei lor in varsta de sase ani, dianosticata cu sindromul Wolf-Hirschhorn.

- Maria, fiica Danielei Gyorfi și a lui George Tal, le-a facut o adevarata figura parinților ei! Micuța debordeaza de sinceritate și nu se cenzureaza absolut deloc, nici macat in fața camerelor de filmat!

- Daniela Gyorfi și George Tal sunt impreuna de 12 ani, iar acum au facut anunțul, in cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”, unde au dezvaluit amanunte neștiute din familia lor. Cei doi au impreuna o fetița, pe Maria și deși au avut momente de cumpana in relație, aceștia au trecut peste ele, pentru ca se…

- Madalina P., Ștefana S., Claudia B. și Maria Ș. sunt tinerele care au pierit in Ajun de Inalțare, dupa ce mașina in care erau a fost spulberata de un tren. Parinții fetelor, care aveau varste cuprinse intre 20 și 21 de ani, au suferit un șoc atunci cand au aflat despre tragedie. Va reamintim ca […]…

- Trupul Esterei ,micuța violata și omorata cu bestialitate in Baia Mare , va fi deshumat.Probele ADN nu sunt concludente, deoarece nu s-au prelevat corect! Sunt aproape doua saptamani de cand a fost omorata micuța Estera. Cercul suspecților s-a restrans la 6 indivizi, ancheta bate insa pasul pe loc.…

- O femeie de 85 de ani, internata intr-un spital din Marea Britanie, a murit dupa ce personalul i-a dat sa bea lichid de curațare, in loc de apa. Conform judecatorilor, personalul medical din spital vorbește limba engleza extrem de prost și are are nevoie de traducatori. Incidentul…

- Parinții unui copil de 20 de saptamani au fost arestați dupa ce s-a descoperit ca fetița a fost ținut pe o dieta strict vegana, dieta care i-a provocat mult rau. Femeia de 31 de ani și soțul ei de 33 de ani au fost trași la raspundere pentru faptele lor in fața unui judecator din Sidney. Copilul a…