Stiri pe aceeasi tema

- Supraviețuitorii tragediei de la 2 mai au dat astazi primele explicații la parchet despre ce s-a intamplat in noaptea in care beizadeaua drogata i-a spulberat cu mașina de lux. Nu știm de ce nici pana acum parinții beizadelei nu au fost audiați, potrivit unor informații tatal lui Vlad Pascu a plecat…

- Doi tineri au pierit intr-un accident rutier infiorator, produs la 2 Mai, in urma caruia o mașina condusa de Vlad Pascu i-a lovit mortal. Astfel, dupa tragedia petrecuta, IPJ Constanța a fost preluat de un nou șef, respectiv Madalina Vlangar, dupa ce Adrian Gluga și-a dat demisia, avand in vedere toate…

- „100% accidentul putea fi evitat”, a declarat seful Politiei Romane, Benone Matei, la o conferința de presa organizata marți in Constanța, intrebat daca accidentul de la 2 Mai putea fi evitat.„Va rog sa-mi permiteti ca aceasta cercetare prealabila sa se faca cu maxim echilibru si cu celeritate. Este…

- Apar noi informații despre parinții lui Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a produs tragedia din stațiunea 2 Mai, in care au murit doua persoane și altele au fost ranite. Mihail Claudiu Pascu și soția Miruna ar deține un adevarat imperiu imobiliar, scriu mai multe ziare de la noi.

- Vlad Pascu incepuse sa consume substanțe interzise inca de la 13 ani, atunci cand a fost prins cu canabis asupra lui fara drept de deținere. Șoferul care a provocat accidentul din 2 Mai se droga cu oxicodona, o substanța care nu se este considerata ilegala și se gasește inclusiv in farmacii.

- Doi soți s-au stins din viața intr-un accident rutier in Grecia, pe autostrada Salonic-Serres, dupa ce e autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de un TIR. Roland și Alina locuiau in Cluj-Napoca și aveau impreuna doi baieți, in varsta de 7 și 10 ani. Cei doi copii nu știu ca parinții lor s-au…

- Gigantul de fast-food McDonald's trebuie sa plateasca unei familii despagubiri de 800.000 de dolari, relateaza CNN. Motivul: bucațile de nuggets de pui servite de restaurantul din Tamarac, statul american Florida, au fost prea fierbinți!Accidentul s-a petrecut in 2019, cand Philana Holmes a cumparat…

- Dana Budeanu face praf relația dintre Monica Birladeanu și Valeriu Gheorghița, dupa ce actrița a confimat ca este implicata intr-o relație de natura romantica cu medicul militar. Creatoarea de moda nu crede in longevitatea acestei legaturi, explicand ca o femeie care a fost pe „barosaneala” nu poate…