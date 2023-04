Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca Legea invatamantului preuniversitar pe care o propune stabileste sanctiuni pentru parintii care refuza sa semneze contractul educational cu scoala, document prin care isi asuma obligatii in relatia cu sistemul de invatamant. "Indemn familiile sa vorbeasca cu…

- „Incidentul regretabil de astazi, in care o profesoara a fost ranita de un elev in sala de clasa, este un semnal de alarma care se adauga celorlalte situații care ne-au atras atenția asupra importanței pe care trebuie sa o acordam siguranței in mediul școlar.Condamn cu fermitate orice act de agresiune…

- Noile Legi ale Educatiei, prezentate de Ligia Deca, se refera si la scoala online, care a fost foarte populara in pandemie. Acest tip de invatamant nu dispare, ci se transforma. De exemplu, elevilor le este interzis sa inregistreze propria examinare. Ce trebuie sa faca parintii la scoala online Un articol…

- Parintii viitorilor elevi de liceu vor scoate foarte curand de cel putin doua ori mai multi bani din buzunar pentru meditatii, in anii ce vor veni. Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Romania, ne-a declarat, exclusiv pentru Impact.ro, ca nu are nicio…

- “Cifrele pe care le avem sunt cele introduse pe baza expertizelor profesioniste realizate și ele corespund cu situația de acum. Asta nu inseamna ca, daca va fi considerat necesar și vor fi facute expertizari suplimentare, acele cladiri clasificate ca risc seismic 1 care au scop educațional și sunt in…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat joi, la Sibiu, ca lotul de 3.200 de microbuze scolare electrice care vor fi achizitionate cu fonduri PNRR va fi distribuit "cu prioritate" catre unitatile de invatamant din localitati situate in mediul rural, cu conditia ca in acestea sa fie disponibile…

- Senatorul PSD Vasile Dincu a declarat joi ca, in cazul in care ministrul Educatiei, Ligia Deca, nu va reveni asupra deciziei de a retrage atributiile secretarului de stat Florin Lixandru, social-democratii sunt "obligati" sa ceara demisia ministrului.