- Starețul Manastirii Bogdana din Radauți, arhimandritul Iustin Dragomir, confirmat cu COVID-19, a fost transferat la Spitalul Militar din București dupa ce starea acestuia s-a agravat in ultimele zile. „Sa ne rugam Bunului Dumnezeu și Maicuței Domnului, sa treaca peste aceasta cumplita incercare și sa-l…

- Ministerul Sanatatii a transmis, vineri seara, ca medicul Ioan Catalin Denciu, ranit in incendiul de la Piatra Neamt in timp ce incerca sa salveze pacienti si aflat acum intr-un spital din Belgia, este intubat, stabil si urmeaza un tratament specific. „Din informatiile primite pacientul este intubat,…

- "Scuzati-ma", a spus liderul in varsta de 68 de ani, ridicandu-si mana dreapta pentru a-si acoperi gura, in timpul unei videoconferinte cu ministrul rus de finante Anton Siluanov si alti oficiali, relateaza New York Post. Inregistrarea video a sedintei care viza "problemele financiare acute" cauzate…

- "Noul context social determinat de criza Covid-19 a adus modificari in ceea ce priveste interesul locativ al romanilor. Astfel, in ultimele luni a crescut considerabil cererea pentru achizitia de case, cu peste 50% in T3 2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent", arata analiza. Potrivit reprezentantilor…

- Cateva sute de persoane au protestat ieri in Piata Universitatii din Bucuresti fata de masurile luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Un protest similar a avut loc si la Iasi. Oamenii mai sunt nemultumiti si de restrictiile impuse pentru pelerinii de la Sfanta Parascheva…

- Cu 168 de cazuri raportate in ultimele 24 de ore, judetul Bacau se situeaza pe locul al doilea in tara, dupa Bucuresti (517) in bilantul epidemiei de COVID 19. Din zona Moldovei, urmeaza Iasul, cu 107 cazuri de infectare. Purtatorul de cuvant al DSP, Marius Voicescu, a anuntat ca au fost identificate…

- Copilul infectat cu coronavirus a fost internat la terapie intensiva pentru ca a dezvoltat un sindrom foarte rar - cunoscut in literatura de specialitate ca PIMS, sindrom inflamator multisistem - reacție extrem de rara chiar și in țarile unde au fost mii de copii infectați, au explicat medicii de la…