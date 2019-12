Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto Renault l-a pierdut pe cel care se afla la originea liniei de automobile economice ale sale, Gerard Detourbet. Compania a anuntat ca acesta a decedat la varsta de 73 de ani, scrie evz.ro.

- Trei modele Dacia (Logan, Duster, Sandero), Renault Clio si Skoda Octavia sunt cele mai vandute cinci autoturisme noi in Romania in primele 10 luni, avand impreuna vanzari de 48.000 unitati, reprezentand aproape 30% din piata, rezulta din datele APIA.

- Productie de autoturisme, in crestere. Dacia a fabricat, in octombrie, peste 53.000 de masini! In luna octombrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 53.119 autoturisme. Dintre acestea 38.268 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.851 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova,…

- 2020 ar putea fi anul in care pe porțile uzinei de la Mioveni ar putea ieși și primul model electric de la Dacia, scrie Playtech.ro. Sau, cel puțin, unul hibrid. Și e posibil sa revoluționeze piața. Nu ca tehnologie, ci ca preț. Renault testeaza deja mai multe tehnologii din zona electricelor pe modelele…

- Dacia are un parcurs bun in acest an, modelele constructorului de la Mioveni reușind sa ajunga pe cele mai inalte poziții in topurile europene. In luna august, Dacia Duster a fost SUV-ul cu cele mai bune inmatriculari din Uniunea Europeana, in timp ce Sandero s-a aflat in fruntea clasamentului segmentului…

- Industria de automobile din Romania a produs, in septembrie, 37.153 de masini. In luna septembrie 2019, au fost produse in Romania 37.153 autoturisme. Dintre acestea 29.569 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 7.584 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Pe primele noua luni…

- Creșterea vanzarilor inregistrata de Dacia la nivel european in primele opt luni ale anului se reflecta și in activitatea fabricii de la Mioveni. Potrivit datelor raportate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), Dacia a produs in lunile iulie și august 36.404 vehicule, in creștere…