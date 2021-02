Părintele Eugen Goia a trecut la cele veșnice Veste trista pentru credincioșii ortodocși din Campeni. Parintele Eugen Goia a trecut la cele veșnice. „A slujit admirabil Biserica Ortodoxa și ne-a vorbit despre lucrarea, iubirea lui Dumnezeu și prezența lui in viața noastra. Parintele a fost un om de valoare al comunitații noastre, o personalitate a culturii care a promovat in scrierile sale Țara Moților și personalitațile zonei Munților Apuseni. Am avut deosebita onoare, in calitate de primar, sa ii inmanez titlul de „Cetațean de Onoare” al orașului Campeni. A fost o recunoaștere a meritelor acestui slujitor al Domnului aduse comunitații noastre.… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

