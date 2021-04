Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Smadoi, preot la Parohia Sfantul Sebastian din Craiova, a fost diagnosticat cu cancer nazofaringian la inceputul acestui an. La jumatatea lunii martie a cerut ajutorul și sprijinul oamenilor pentru a face o terapie cu protoni in valoare de 60.000 de euro, in Italia. Povestea lui a ajuns la…

- ADVERTORIAL. Cumpararea covoarelor pentru copii poate fi foarte distractiva datorita culorilor minunate și a designurilor inspiraționale. Asigurați-va ca știți ce sa cautați atunci cand cumparați un covor pentru copii, astfel incat copilul dvs. sa beneficieze de alegerea pe care o faceți. Gandiți-va…

- La doar 61 de ani, Adi Barar, chitaristul si liderul trupei Cargo, a murit luni dimineața, in urma infecției cu noul coronavirus. El era internat din 25 februarie la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat…

- Daca Brașovul ar fi o persoana, cum ar arata ea pentru tine? Cu totii ați auzit sau știți de Grupul #IubimBrașovul. Este grupul in care majoritatea dintre voi ați distribuit sau ați gasit informații de interes public. Și apoi, s-a dezvoltat și a crescut. Și a aparut TeleviziuneaOnline IubimBrasovul.…

- O donație care include 25 000 de combinezoane de unica folosința, de model Tyvek 600+, in valoare de 302,250.00 dolari SUA, a fost oferita Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, din partea NATO. „Apreciem gestul de solidaritate și aducem sincere mulțumiri Organizației Tratatului…

- Mare-i gradina lui Dumnezeu, dar unii sar gardul și aterizeaza pe internet! Este și cazul unui roman care, pozand in vlogger de succes, ofera show-uri perverse, live, tuturor fanilor, indiferent de varsta.

- Drumul pana la unitatea militara din Poarta Raiului a fost declarat strategic și trebuie modernizat corespunzator. Primaria Șugag a transmis deja spre Ministerul Mediului și Romsilva noile solicitari de cedare a porțiunii de circa 18 km de drum, pentru modernizare. In ședința din 3 decembrie 2020 a…