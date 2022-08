Părintele cu Botezu’ şi-o manea: „Ooof, vieaţa meaaa!” Florin Tanasescu Cam pe la opt si ceva seara, cand se-ngana ziua cu „Vremea” lui Busu la PROTV, un strigat a sfasiat maneaua de la bloc. „Parintele cu Botezuuu’. Deschideti, ca ardeti in iad!”. Smerit, am pitit farfuriile murdare in sifonier, rufele nespalate in frigider. Oala de ciorba, sub pat! Cum face lumea cand vine popa neanuntat si trebuie sa ai in casa curat! Suna telefonul. Pe ecran apare „Scorpia”. Asa am botezat-o pe presedinta de scara. Stiu eu de ce. „Care-i treaba?”, ma rastesc la ea. Ciripeste: „Vezi ca s-apropie 1 septembrie”. „Asa, si? E Anul Nou bisericesc!” „Fraiere! E si Anul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

