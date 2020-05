Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica de la nivelul Ministerului de Interne anunța ca toate masurile preventive adoptate in aceasta perioada sunt doar pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi. „Persoanele in varsta reprezinta o categorie vulnerabila, cu risc crescut de deces – daca sunteți asimptomatic,…

- Romania a oprit viata normala de peste o luna, oamenii fiind obligati sa renunte la multe dintre obiceiurile lor zilnice in lupta cu COVID-19. Tocmai de aceea, e lesne de inteles de ce si modul in care se va sarbatori Pastele in acest an va fi diferit, fiind nevoie de restrictii, astfel incat sa putem…

- COVID-19. USR, al treilea partid din Romania, conform sondajelor, ii solicita demisia lui Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei. Motiviul? Acordul incheiat de MAI și BOR, cel care a provocat și nemulțumirea președintelui Klaus Iohannis. CONTEXT: Klaus Iohannis a criticat protocolul incheiat…

- Ziarul Unirea Iohannis despre acordul cu BOR: Avem 7.200 de cazuri de coronavirus. Nu e cazul sa ne relaxam Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a facut, miercuri, primele declarații in problema controversata privind acordarea permisiunii ca romanii sa mearga la Biserica sa ia Paști, dar și sa coboare…

- Ministrul Marcel Vela a anuntat marti ca a semnat cu Patriarhul BOR, Daniel, un acord de sprijin pentru distribuirea Sfintei Lumini de Pastele ortodox. El a precizat, totodata, ca prescura de Paste poate fi luata vineri si sambata din locurile special amenajate in afara bisericilor. Decizia nu e vazuta…

- "Traditiile sunt importante pentru fiecare popor. Din acest punct de vedere, preocuparea pentru respectarea lor este legitima. Pastele a fost si va fi intotdeauna o sarbatoare esentiala pentru un popor majoritar crestin. Insa implicarea cadrelor Ministerului de Interne intr-un efort national…

- Marcel Vela a anunțat, marți seara, ca Guvernul și Patriarhia Romana au ajuns la un acord pentru a colabora, de sarbatorile pascale. Angajații MAI vor contribui, alaturi de clerici și voluntari, la distribuirea Paștilor și a Luminii Sfinte adusa de la Ierusalim, sambata seara. ”Acordul a fost semnat…

