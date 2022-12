Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii polonezi nu vor fi de acord sa includa partea ucraineana in ancheta declanșata dupa ce o racheta a cazut și a ucis doi oameni intr-o localitate langa granița, scrie presa poloneza, citand surse apropiate investigației. „Nu exista o astfel de posibilitate legala și ar fi impotriva procedurilor,…

- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- Nascuta in secolul al XI-lea in Epivata, in apropiere de Istanbulul de astazi, Sfanta Parascheva a fost crescuta cu dragoste de Dumnezeu, avand un frate care s-a calugarit, cu numele Eftimie, și a ajuns episcop al localitații Madite. Auzind chemarea Mantuitorului ca și ea sa pașeasca pe calea monahismului,…

- Din ce se hranește sufletul? Din dulceața rugaciunii! Rugaciunea este nectarul vieții duhovnicești izvorat din voința, din inima și din credința vie a omului care inflorește fapte bune. Iar nectarul acelor fapte bune vine și il hranește pe suflet.Cititul este hrana minții! Toate au ordinea lor. Rugaciunea…

- Parlamentul European indeamna, intr-o rezolutie adoptata joi, statele membre UE si alte tari care sprijina Ucraina sa isi intensifice masiv asistenta militara pentru aceasta tara, in special in domeniile solicitate de guvernul ucrainean. Eurodeputatii fac apel la toate tarile si organizatiile internationale…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…

- „Sa dam Cezarului ce e al Cezarului” A trai intre un Cezar si un Dumnezeu.. Se intampla uneori sa dai Cezarului tot si lui Dumnezeu nimic. Și pe vremea romanilor Cezarul iși depașise atribuțiile, dar in ciuda faptului ca iși depașise atribuțiile totuși respecta tradițiile iudaice. Astazi Cezarul…