Parintele Calistrat – PILDA (Video) Romania este o tara binecuvantata de Dumnezeu cu un popor credincios! Avem oameni deosebiți, o istorie deosebita, o credința. Sa ne rugam pentru bunastatea și binecuvantarea poporului nostru roman! Va plac aceste plaiuri? Va plac acesti munti? O, tarisoara mica, dar frumoasa.. Suntem un popor creștin prin excelența, iar prin unitatea de credința, de limba […] The post Parintele Calistrat – PILDA (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Merge Avva Antonie prin pustie și aude pe cineva strigand: – Mor de foame! – Mor de foame! – Mor de foame! Și Avva Antonie ii spune: – Taci mai omule, nu mai tulbura pustia, uite ca eu nu mananc de 40 de zile și nu mai strig așa! Iar atunci se aude o voce […] The post Parintele Calistrat – O frumoasa…

- Unii spun ca nu conteaza ce mancam, dar sa faci o fapta buna. Ca sa faci o fapta buna trebuie sa o traiești! Daca eu nu știu ce este foamea, nu am sa il cred pe cel flamand! Daca eu nu știu ce este setea, nu am sa-l cred pe cel insetat! Daca eu […] The post Parintele Calistrat – PILDA DESPRE POST-…

- Suntem in plina viata duhovniceasca si, in acelasi timp, intampinam slavitul post al Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, post al bucuriei si intalnirii cu Hristos in pestera Betleemului din inima noastra. Postul, ca arma a ascultarii de Dumnezeu, este de o vechime cu Adam in Rai, cum spunea Sfantul…

- Viata noastra pamanteasca este adeseori inchisa ca sub o bolta intunecata. Privim in sus, privim in jos, la stanga, la dreapta si nu vedem parca nici o spartura prin care sa intrezarim ceva din lumea de dincolo. Dar iata ca in Evanghelia de astazi, Mantuitorul ne spune Parabola bogatului nemilostiv…

- Atunci cand crezi cu adevarat in Dumnezeu, nu mai trebuie sa fii lezat de ce unii vin și arunca cu noroi. Lasa-i sa iși puna intrebarea de ce te duci la biserica sau “Ce cauta aștia la pupat oase de oameni morți?”. Cand ai sa mergi și tu, și ai sa vezi de […] The post Parintele Calistrat – Invațați…

- „Toata nadejdea noastra spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu; Pazeste-ne pe noi, sub sfant Acoperamantul tau!”. Astazi Biserica lui Hristos cea dreptmaritoare sarbatoreste Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare mare pentru Biserica lui Hristos si pentru tot crestinul. „Desfacand stralucitorul sau…

- “Adancindu-ne in felul de vietuire al crestinilor dupa Dumnezeu, vedem patru feluri de vietuiri: Fecioria, Casatoria, Curatia si Calugaria. Aceste patru feluri de vietuire crestineasca asezandu-le in cele patru parti ale punctelor cardinale, avem astfel in fata noastra aidoma, stralucitorul semn al…

- “Sa fii prieten cu Dumnezeu pe timp de pace, ca sa fie El prieten cu tine pe timp de razboi!” Dumnezeu intarziere, dar nu uita! Prevenția in credința! “Am și eu o caruța de carți citite, dar am constatat urmatorul lucru: cuvintele din ele nu au nici o treaba cu societatea lumii de […] The post Parintele…