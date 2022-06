Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea pocaintei Intr-o carte veche, din Sfantul Munte, un duhovnic iscusit in povete a lasat inchisa, intr-o intamplare, invatatura aceasta: Un preot, cu frica de Dumnezeu si grija pastoritilor sai, se ostenea zi de zi, prin toate mijloacele ce-i stateau in putinta, sa intoarca pe cei rataciti…

- Traiește cum iți place, mananca ce iți place, dar nu uita ca doua ore duminica trebuie sa i le dai lui Hristos in biserica la Sfanta Liturghie. Trebuie sa vii sa te intalnești cu El și sa ii spui despre tine, despre casa ta, despre copiii tai și despre familia ta. Intri in biserica, poți […] The post…

- Care este preocuparea ta de mama moderna cand tu nu iți duci duminica copiii la impartașit? Cand nu le dai dimineața anafura și agheasma. Cand tu nu duci copiii la spovedit. Cand nu ii pui seara sa zica o rugaciune la culcare (un Ingeraș, un Tatal Nostru). Care este asemanarea femeii de azi cu o […]…

- Ce sunt mironosițele de astazi? Care este asemanarea intre Sfintele femei Mironosițe și Fecioara Maria? Ce este admis și permis in biserica in lucrarea duhovniceasca și conștiința credinciosului. Ce supara pe Dumnezeu sau il face sa nu ne asculte rugaciunile și cererile? Sacru și profanul nu au amestec…

- “Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut” (Ioan 20, 29) Fericiti sunt aceia dintre noi care cred in El! Miezul faptei este credinta. Ea il apropie pe om de Dumnezeu si il face pe om al lui Dumnezeu; ea il aduce pe om inaintea fetei lui Dumnezeu, si in ultima zi a […] The post Parintele Calistrat…

- Au inceput frumoasele slujbe ale deniilor. Hristos merge de bunavoie sa moara pentru noi. Incepand din seara aceasta, Bunul nostru Mantuitor ne cheama sa-L petrecem cu totii pe ultimul Sau drum, pe drumul dragostei, pe drumul suferintelor, pe drumul Crucii, al sangelui si al mantuirii neamului omenesc.…

- „Eu sunt lumina lumii, cel ce vine dupa Mine nu va umbla intru intuneric, ci va avea lumina vietii” (Ioan 8, 12). Parintele Cleopa: Unde se duc sufletele celor care au murit fara lumanare! Ce se intampla daca a murit omul fara lumanare? Lumanarea este un simbol. Daca o aprinzi este bine, daca nu […]…

- Fiecare rugaciune adevarata este o lupta cu moartea si o negare a mortii. Fiecare rugaciune adevarata este o lupta pentru viata si o recunoastere a vietii. Care este adevarata rugaciune? Este cea care te face mai tare decat moartea, prin care invingi frica si groaza mortii. Daca te ridici de la rugaciune…