Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a fost diagnosticat cu leptospiroza la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, fiind primul caz de acest gen inregistrat in anul 2022 la unitatea medicala ieseana. Au mai existat doua cazuri anul trecut, tot in Iași. Tanarul, care lucreaza in constructii, s-a prezentat, marti, in…

- Scandal in prima zi de pelerinaj, la Iași. Oameni sunt nemulțumiți de organizare.Zeci de credincioși care așteptau sa ajunga la racla Sfintei Parascheva s-au luat la cea ta intre ei, dar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Dupa primele ore de pelerinaj au aparut și primele tensiuni. Mulți…

- „Ea pururea suspina si neparasit tanjea cumu-si va infrumuseta sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va indulci, la vederea Mirelui sau, de slava si de lumina si de bucuria cea fericita." In fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxa de pretutindeni praznuieste…

- Produsele lactate nu vor mai fi furnizate in scolile din Vrancea din 5 octombrie, a anuntat Consiliul Judetean Vrancea, care a precizat ca distribuitorul a invocat, in luarea acestei decizii, cresterea costurilor de productie, furajele mai putine si mai scumpe din cauza secetei, dar si numarul scazut…

- „Sa dam Cezarului ce e al Cezarului” A trai intre un Cezar si un Dumnezeu.. Se intampla uneori sa dai Cezarului tot si lui Dumnezeu nimic. Și pe vremea romanilor Cezarul iși depașise atribuțiile, dar in ciuda faptului ca iși depașise atribuțiile totuși respecta tradițiile iudaice. Astazi Cezarul…

- Duhovnicul sau parintele duhovnicesc nu este una și același lucru. Duhovnicul este omul incercat in experiența duhovniceasca, duhovnicul este omul care are puterea de a se lupta cu duhurile și a le discerne, lucru pe care deseori nu-l vedem, pentru ca putem intalni multe incurcaturi duhovnicești facute…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca am lucra mai mult la comportament, la educarea personalului medical și mai puțin la politizarea lucrurilor, sistemul de sanatate s-ar putea imbunatați. Rafila susține ca in spitalele din Romania lipseste de foarte multe ori comportamentul…

Ce inseamna inima buna? Ce inseamna suflet de gheața? Povestire de folos – „Batranul bun și darul lui Dumnezeu"