- Ediția din acest an a Cupei Spengler nu se dezminte din punct de vedere al spectacolului oferit. Revenindu-și la timp dupa ”dușul rece” administrat cu o zi inainte de echipa-gazda, Davos, care a intors soarta meciului intr-o repriza a treia de vis pentru fanii elvețieni, Team Canada a reușit sa se califice…

- Marți, 26 decembrie a inceput la Davos, in Elveția, a 95-a ediție a Cupei Spengler la hochei pe gheața, cel mai vechi (și, poate, cel mai important) turneu de hochei pe gheața intercluburi desfașurat pe baza de invitație. Cupa Spengler a fost fondata in 1923. Avand ca invitate tradiționale echipa-gazda,…

- Vacanța de sarbatori se apropie cu pași repezi, iar de la an la an, romanii sunt in cautarea locațiilor și cazarilor cat mai spectaculoase, in care sa-și petreaca momente de relaxare și liniște in familie. Conform unui studiu realizat de OLX, cea mai mare platforma de anunțuri generaliste din țara,…

- Ambasadorul Romaniei in China, E.S. Dan Maxim, prin intermediul secției de limba romana din cadrul China Media Group (CMG), a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, 1 Decembrie. Ambasadorul Dan Maxim a subliniat semnificația zilei de 1 Decembrie, misiunea de azi a Romaniei și relațiile…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale. Acesta a precizat ca leadership-ul Romaniei in cadrul NATO intareste securitatea colectiva, in special in regiunea Marii Negre. „In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Romaniei…

- Studiu OPPO 57% din romani și-au propus sa achiziționeze electronice noi cu ocazia reducerilor de Black Friday, potrivit unui studiu online derulat de OPPO Romania. Potrivit aceluiași studiu, 37% dintre romani au in plan sa achiziționeze electrocasnice, in timp ce 22% și-au propus sa faca o investiție…

- In Israel, „fiecare cu razboiul lui, fiecare cu lupta lui „- aceasta filozofie de viața este semnalata de corespondentul RFI la Ierusalim. Dintotdeauna, comunitatea ultraortodoxa din Israel a trait separat. Ultraortodocșii se bat pentru a obține reinnoirea unei legi ce-i scutește de serviciul militar.…

- Fundația Special Olympics Romania le mulțumește celor 1 483 de profesori implicați in proiectul ȘcoalaGenerației Unificate cu ocazia Zilei Internaționale a Educației. Fara oamenii dedicați de la catedra care se straduiesc zi de zi sa promoveze toleranța, respectul și incluziunea in școli nu am fi reușit…