Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz Medias, OMV Petrom si Nuclearelectrica se tranzactioneaza la cele mai scazute niveluri ale indicatorului PER raportate la rezultatele financiare obtinute pe 2017, in timp ce la polul opus se gasesc Electrica (un nivel al PER de 22,5) si Transelectrica (65), potrivit calculelor companiei de…

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a platit 390 mil. euro pentru achizitia a 29,14% din rivalul sau S Immo, proprietarul Sun Plaza si Novotel din Bucuresti. Tranzactia deschide drumul spre o potentiala fuziune.

- Doar 34 de companii din cele mai mari 1.000 din Romania sunt listate la bursa de la Bucuresti, ceea ce ii ofera pietei de capital o reprezentativitate directa de 3,4% in coloana vertebrala a economiei romanesti in contextul in care companiile din top aduna afaceri de aproape 600 de miliarde de lei…

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Anul trecut, in Romania, P3 a livrat trei noi depozite cu un total de 65.000 de metri patrati in parcul P3 Bucharest. In cursul anului, P3 a semnat contracte de inchiriere de peste 115.000 de metri patrati. constand atat in contracte noi, cat si in reinnoiri si extinderi pentru clienti existenti,…