- Sambata: Recital Aurelian Temișan și Dominique Simionescu la Alba Iulia, in cadrul festivalului ”Voices”. Intrarea este libera Publicul din Alba Iulia este invitat sambata, 12 noiembrie, de la ora 19.00, la Gala Laureaților celei de-a X-a ediții a Festivalului National – Concurs de muzica pop pentru…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza duminica, 13 noiembrie 2022, la ora 11 seminarul ”Puterea subconștientului in procesul de vindecare, ” seminar susținut de prof. univ. dr. Constantin Dulcan și Florentina Fantanaru. Evenimentul va avea loc in sala multifuncționala a Palatului…

- Dupa demisia lui Dan Radosav din funcția de director al Muzeului Satului Banațean la incheierea celui de-al doilea mandat, Consiliul Județean Timiș a numit un nou director interimar in persoana conf. dr. Dorel Micle, cadru didactic universitar și cercetator la Universitatea de Vest și director al Centrului…

- Consiliul Județean Timiș l-a numit director interimar la Muzeul Satului Banațean pe Dorel Micle, cadru universitar care conduce Centrul de cercetari interdisciplinare al patrimoniului arheologic din cadrul Universitații de Vest din Timișoara.

- Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis in colaborare cu Consiliul Judetean Timis organizeaza, duminica, 25 septembrie, a XI-a editie a Festivalului Vanatorilor si Pescarilor Timiseni. Evenimentul va avea loc in Timisoara, la Padurea Verde, zona poligonului “Diana”. La acest festival, Clubul…

- Mesteri populari din toata tara, la Targ in Timișoara. Intrarea este libera Muzeul Satului Banatean, in colaborare cu Consiliul Judetean Timis, organizeaza in perioada 24-25 septembrie 2022 cea de-a XXII-a editie a Targului Mesterilor Populari, manifestare care conserva traditiile mestesugurilor artistice…

- CJ Timiș propune declararea a doua investiții majore Transgaz ca fiind de interes județean. Miza, inceperea lucrarilor inca din acest an. La solicitarea SNTGN Transgaz SA, Consiliul Județean Timiș se implica in proiectul de construire a doua conducte de transport gaze de maxima importanța pentru Timișoara…