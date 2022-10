Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 3 octombrie, a avut loc recepția lucrarilor de asfaltare a drumului județean DJ 704C. Tronsonul de drum asfaltat reprezinta varianta de ocolire a podului de la Cateasca, pod care acum este inchis. Este prima investiție finalizata de Consiliul Județean Argeș, in parteneriat cu administrațiile publice…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca a semnat dispoziția de suspendare a activitații pe 30 de zile pentru un club de pe malul Begai. „E doar unul din pașii mulți ai campaniei noastre de a recupera aproape 11 hectare de domeniu public care a fost și este exploatat ilegal și fara sa aduca niciun venit…

- Lucrarile in Parcul Botanic, in cadrul proiectului cu finanțare europeana de realizare a iluminatului public, intra in execuție și vor fi finalizate la inceputul anului viitor. Pentru siguranța cetațenilor, de luni, 22 august pana in 28 octombrie, constructorul care executa lucrarile in Parcul Botanic…

- Constructorul italian al noului de legatura dintre A1 si DN 69 – bifurcatia Sanandrei – a inceput lucrarile. Deocamdata progresul este de „aproape 10%”. DRDP Timisoara a anuntat „mobilizare” pe santierul drumului de legatura dintre DN 69 Timișoara–Arad și autostrada A1. „Echipele antreprenorului Todini…

- Afost restricționat accesul publicului larg in Parcul Central, au fost montate gardurile pentru festivalul Untold, iar forțele de ordine patruleaza deja zona pentru a impiedica intrarea personalului neautorizat in acest perimetru. De joi, doar participanții Untold au voie sa intre in zona Parcului Central…

