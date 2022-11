Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții domiciliare au loc, marți, 15 noiembrie, in cinci județe din țara, la maneliști suspectați ca au incasat bani de la stat in mod fraudulos, in timpul pandemiei. Printre suspecți se afla Dan Armeanca și Dan Bursuc. Vor fi puse in executare 58 de mandate de aducere Polițiștii din Ilfov,…

- Polițiștii din Ilfov efectueaza 73 de percheziții, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectare de inșelaciune, fals in declarații sau fals in inscrisuri sub semnatura privata. Conform surselor judiciare, la auderi vor fi aduși maneliștii Dan Bursuc și Cristi Dules, in calitate de martori,…

- Inainte de achiziționarea temutelor drone de atac turcești Bayraktar, Armata Romana iși trimite militarii la principala adunare a impatimiților de jocuri video. Ministerul Apararii Naționale va avea un stand de maine, la Bucharest Gaming Week, principalul eveniment de profil ce are deja loc deja la…

- Activitatea Bac-ului de la Turnu Magurele este blocata de un an și jumatate, spun autoritațile. Blocajul ar veni din partea reprezentanților PNL, care nu s-ar prezenta la ședințe și, astfel, dividendele nu au fost imparțite, scrie Liber in Teleorman. Conducerea firmei care administreaza Bac-ul de la…

- Romania a incasat prima tranșa din PNRR, in valoare de 2,6 miliarde euro, ca urmare a recentei autorizari de catre Comisia Europeana a cererii de plata depuse de țara noastra. „Momentul marcheaza indeplinirea de catre Guvern a unui numar de 21 de ținte și de jaloane din Planul Național de Redresare…

- Patru tineri din București sunt cercetați de poliție talharie calificata și complicitate la furt calificat. Cei patru au atacat un curier care livra mancare și i-au furat marfa pe care au imparțit-o. Tinerii, cu varste cuprinse intre 18 și 21 de ani, sunt cercetați pentru furt calificat și talharie.…

- Polițiștii de frontiera suceveni efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda cu privire la doi șoferi, un barbat și o femeie, care au fost depistați in PTF Siret, in timp ce incercau sa introduca in Romania, cu ajutorul a doua microbuze țigari peste limita normala admisa…

