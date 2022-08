Stiri pe aceeasi tema

- Dupa noua ani de pauza a curselor de linie, Aeroportul Baneasa din nordul Capitalei se redeschide luni, pe 1 august. Momentul coincide cu aniversarea a 110 ani de la inaugurare, a anunțat directorul Companiei Aeroporturi București. Trei companii sunt pregatite sa inceapa cursele de linie și charter.…

- Primaria Sectorului 4 anunța ca a deschis puncte de prim ajutor pe perioada caniculei. Ca urmare a avertizarilor meteorologilor, care anunța temperaturi caniculare, de peste 35 de grade Celsius, in urmatoarele zile in București, Primaria Sectorului 4 (PS4) a deschis trei puncte de prim ajutor. Totul,…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a multumit "din toata inima" Romaniei pentru ajutorul dat Ucrainei inca de la inceputul crizei generate de agresiunea militara a Rusiei si a facut un nou apel ca tara sa sa primeasca armament greu pentru a stabiliza linia frontului, subliniind ca "exista…

- Noul ministru de finanțe britanic i-a cerut demisia lui Boris Johnson, la mai puțin de 48 de ore cand premierul l-a numit in funcție, relateaza Reuters. Nadhim Zahawi l-a inlocuit pe Rishi Sunak, unul dintre primii miniștri ai guvernului Johnson care au cerut ca premierul sa renunțe la putere.

- O taxa din București urmeaza sa creasca in anul 2023. Este vorba despre o majorare de la 0,5% la 2% din tariful de cazare. Noua modificare are loc de anul viitor. Un proiect de hotarare in acest sens a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei. Care sunt obiectivele urmarite prin…

- Cand se gandesc la un garaj, majoritatea oamenilor iși imagineaza o structura veche, amplasata in spatele casei, folosita pentru a proteja mașina și pentru a depozita obiecte vechi. Garajele prefabricate pot fi folosite pentru mult mai multe scopuri decat parcarea mașinii. Oamenii descopera ca sunt…

- Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in București, a declarat duminica, ca Romania se afla printre țarile care ajuta foarte mult Ucraina. Acesta a mai afirmat ca țara noastra se afla acum intr-o poziție delicata, dar e bine ca il are premier pe Nicolae Ciuca, fost șef de Stat Major și…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, are, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, si va vizita o scoala publica din Bucuresti care gazduieste elevi ucraineni refugiati. Jill Biden a ajuns in Romania vineri, la Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu,…