- Primaria Mogoș aloca peste 370.000 de lei pentru gestiunea sistemului de iluminat public in comuna. Licitație, in SEAP Primaria Mogoș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei. Valoarea…

- Modernizarea drumului care leaga Ceru Bacainți de Dumbravița: Licitația de peste 3.500.000 de lei, lansata in SEAP Modernizarea drumului care leaga Ceru Bacainți de Dumbravița: Licitația de peste 3.500.000 de lei a fost lansata in SEAP Primaria comunei Ceru-Bacainți a lansat recent, in Sistemul Electronic…

- Programul Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii se inchide cu evenimentul „Timișoara 2023 la nesfarșit”, programat pentru 7 – 10 decembrie. Pentru buna organizare a evenimentului au fost luate și cateva decizii, printre care ridicarea teraselor și impunerea unor restricții de trafic in zona…

- Echipamente IT și digitale pentru modernizarea școlii gimnaziale din Lunca Mureșului: Licitația de peste 400.000 de lei, lansata in SEAP Echipamente IT și digitale pentru modernizarea școlii gimnaziale din Lunca Mureșului: Licitația de peste 400.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Lunca Mureșului…

- Primaria comunei Horea a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția unor lucrari in cadrul proiectului “Modernizare drumuri locale in comuna Horea”. Valoarea totala a investiției este de 7.252.422,98 de lei, fara TVA. Prin acest obiectiv de investiții se urmarește…

- Primaria comunei Vințu de Jos a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor in cadrul proiectului „Modernizare strazi din interiorul localitații Vințu de Jos”. Valoarea totala estimata a contractului este de 3.079.514,09 de lei, fara TVA. Aceasta…

- Primaria Timișoara are de gand sa investeasca 18,7 milioane de lei, TVA inclus, pentru ridicarea unei parcari supraetajate in zona Dacia. O parte a documentație va ajunge in curand și in fața consilierilor locali. Potrivit acesteia, vor fi 154 de locuri de parcare, intr-o construcție cu parter, doua…