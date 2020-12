Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Romana de Pneumologie demareaza, pe 18 noiembrie, chiar de Ziua Mondiala a Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice (BPOC), o noua campanie de informare și educare a publicului larg cu privire la importanța depistarii precoce a tuturor afecțiunilor legate de patologia pulmonara, sub sloganul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea prin care este propusa prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie. In document este prevazut și modul in care se vor desfașura ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale.„Se propune aprobarea organizarii…

- • in ciuda pandemiei, Salamul de Sibiu ramane un aliment preferat de romani • urca in top Salamul de Sibiu feliat De doi ani este celebrat, pe 1 noiembrie, Salamul de Sibiu, produs pentru care Grupul Agricola Bacau deține peste jumatate din piața. In Romania, producția anuala de Salam de Sibiu IGP (cu…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, la Craiova, ca Ziua Armatei Romaniei, care se sarbatoreste pe 25 octombrie, va fi marcata prin activitati foarte restranse impuse de conditiile de pandemie. De asemenea, la nivelul Ministerului se ia in calcul ca si Ziua Nationala…

- Ziarul Unirea VIDEO| Surpriza pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2: A inceput montarea parapeților metalici Surpriza pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2: A inceput montarea parapeților metalici Grecii de la Aktor au crescut mobilizarea pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, se lucreaza pe aproape…

- Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de Comisia Europeana pentru produsul AmoxiPlus (amoxicilina/acid clavulanic – pulbere sterila injectabila). Antibiotice Iasi va livra, la solicitarea tarilor europene, 2,75 milioane de flacoane, intr-un interval de 12 luni, informeaza compania printr-un…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu și-a inceput mesajul de Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului printr-un citat din Elie Wiesel: „Opusul dragostei nu este ura, ci indiferența”, și spune ca aducerea aminte trebuie sa fie insoțita de fermitate in apararea drepturilor omului. „Cu prilejul…

- Moldova se afla in topul tarilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor in lume. Conform Raportului global privind consumul de alcool și sanatatea, in anul 2016, țara noastra a inregistrat un consum anual de 15,2 litri de alcool pur/locuitor la varsta de 15 ani și mai mult, din care barbaților…