Stiri pe aceeasi tema

- Valer Kovacs, agent la IPJ Timis, dat afara din Politie la o luna dupa ce a reclamat ca se fac presiuni asupra politistilor pentru a da mai multe amenzi, va fi repus in functie. Agentul de politie Valer Kovacs, “executat” de sefii de la Timisoara, trebuie sa fie repus in functie, in urma deciziei luate…

- RESITA – Este vorba despre acele tramvaie-tren care ar urma sa puna Resita pe calea turismului, interconectand-o cu Timisoara. Primarul Resitei crede ca este de evitat exemplul „aborigenilor timisoreni“, afectati de o dezvoltare haotica, infrastructura fiind lasata in urma pentru ca autoritatile n-au…

- "Trebuie mentionat ca sursa principala a NOx-ului este traficul. Vorbim aici de Bucuresti, Iasi, Brasov, Cluj si Timisoara, unde in ultimii aproximativ 10 ani s-au inregistrat depasiri anuale pentru NOx. Am avut deja discutii incepand cu ziua de ieri cu primarii acestor localitati. Luni si marti vom…

- Percheziții de amploare in locuințele mai multor tineri din Timișoara, care au spart in urma cu cateva zile un magazin de unelte. Indivizii au fost prinși chiar in momentul in care voiau sa vanda obiectele furate.10.000 de euro ar fi obținut cei trei barbați din Timișoara daca ar fi reușit sa vanda…

- Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din Capitala, a fost demis de la sefia Comisiei stiintifice anti-COVID din cadrul Ministerului Sanatatii. Este vorba despre Comisia de management clinic si epidemiologic al COVID-19 din MS. Anuntul a fost…

- In incinta stadionului CFR, din Timișoara, au fost aduse, miercuri, containerele și echipamentele Sistemului Modular Medical de Izolare și Tratament (SMMIT), iar joi va incepe instalarea modulelor SMMIT și amenajarea zonei de carantinare din campus, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN), potrivit…

- In incinta stadionului CFR, din Timișoara, au fost aduse, miercuri, containerele și echipamentele Sistemului Modular Medical de Izolare și Tratament (SMMIT), iar joi va incepe instalarea modulelor SMMIT și...

- Frica de amenda ii face pe oameni sa faca lucruri traznite insa nu și sa stea in casa, la Timișoara. Este și cazul unei femei care a fost filmata in timp ce facea tot posibilul pentru a nu fi vazuta de polițiștii care dadeau amenzi, in Calea Aradului din Timișoara. Femeia a ieșit fara motiv din casa,…