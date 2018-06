PARAZIŢI INTESTINALI. Semne că îi ai în corp. Pe multe dintre ele le IGNORI Un parazit este orice organism care traieste si se "hraneste" cu alt organism. Cand vine vorba de paraziti intestinali, acestia sunt de obicei viermi care se hranesc cu ce mananci tu. Printre acestia se numara: oxiuri, giardia, tenia, trichina, bacterii, fungi etc. Unii dintre acesti paraziti se hranesc cu ceea ce mananci, ducand la scaderea in greutate. Altii se hranesc cu globule rosii, ducand la anemie. Altii depun oua si provoaca mancarimi, ceea ce duce la tulburarea somnului si insomnii. Cum iei paraziti intestinali? Un parazit poate ajunge in corpul tau ingerand apa sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Excesul de sare poate fi un adevarat pericol pentru sanatate. Și mai ingrijorator este faptul ca este dificil de detectat și, de cele mai multe ori, te poți trezi ca este prea tarziu atunci cand constați pericolul. Prin urmare, mare atenție la urmatoarele semne, care iși arata daca mananci prea multa…

- Majoritatea cazurilor de cancer de piele sunt vizibile și pot fi diagnosticate din timp, in cursul evoluției lor, și prin urmare pot fi tratate cu succes inainte sa apuce sa se raspandeasca ( sa metastazeze) la alte organe ale corpului, relateaza skincancer.org. E foarte important, insa, sa urmarim…

- Salvamont Romania a publicat fotografii de la salvarea celor trei turisti ieseni morti in Muntii Fagaras. Cea care ridica cele mai mari semne de intrebare este imaginea cu baiatul de 18 ani, Octavian Sandu-Andries. Pozitia trupului sau este considerata nefireasca, daca se ia in considerarea ca ar fi…

- Carnea de miel conține fier Carnea de miel, datorita conținutului de fier, previne anemia și este binevenita pentru persoanele fara probleme medicale cardiace și digestive. In plus, persoanele care iși doresc sa iși creasca masa musculara sau sa se refaca dupa intervenții chirurgicale pot…

- Fostul premier Adrian Nastase a vorbit, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, despre scandalul iscat in jurul otravirii cu un agent neurotoxical fostului spion rus Serghei Skripal. Fostul social-democrat sustine ca nu exista foarte multe detalii din dosar, insa este de parere ca daca ipotezele…

- Cuvantul "flexitar" este in esența o combinație intre "flexibil" și "vegetarian". Aceasta dieta, cunoscuta și sub denumirea de "vegetarianism ocazional", iți permite sa mananci ceea ce iți place - inclusiv porții mici de carne slaba. In plus, dieta flexitariana inseamna adaugarea unui total de cinci…

- Imunitate scazuta. Invata sa le recunosti si incearca sa le combati. 1. Mananci prea multe dulciuri Un studiu a aratat ca mancand 100 g de zahar (cat se afla in doar trei cutii de suc acidulat) reduci semnificativ capacitatea celulelor albe de lupta cu bacteriile cel putin 5 ore dupa…

- Documentele desecretizate de catre CIA, structura de spionaj extern a SUA, arata ca americanii erau fosrte interesati in perioada Razboiului Rece si de activitatea ambasadorilor tarilor din estul Europei in tari mai putin importante, din Afgrica.