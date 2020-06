Paranoia salamandrelor oengiste de după Colectiv Unii nu cred ca exista Covid așa cum tefeloazele nu cred ca exista Dumnezeu. Diferența e ca tefeloazele au imunitate cand vine vorba despre pușcarie. Covid exista și nu e o raceala ușoara. E o gripa cu sufocare, e un fel de pneumonie. Ești ventilat cu un tub pentru trahee și respiri in ritmul acelui […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Marcel Pavel a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care isi exprima aprecierea si recunostinta pentru personalul medical de la „Matei Bals“, unde se afla internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid19. Artistul nu ezita sa isi exprime dezamagirea pentru modul in care vestea infectarii…

- Doua somitați din mediul medical au vorbit in exclusivitate, pentru Antena 3, despre criza generata de pandemia noului coronavirus. ”Nu poți sa il lași pe pacinet sa faca ce o vrea Dumnezeu”, spune șeful Secției de Chirurgie Toracica, Ioan...

- Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre situația in care se afla Teia Sponte, partenerul acestuia de afaceri, care se afla in spital dupa ce a fost infectat cu COVID-19. „Eu n-am ținut niciodata cont de coronavirus. N-am luat nicio masura. Daca merg la Sfantul Maslu și la Sfanta Biserica,…

- Madonna a dorit sa clarifice zvonurile aparute in ultima perioada despre starea ei de sanatate, astfel ca aceasta a postat un mesaj publicat pe Instagram in care a declarat ca a avut coronavirus. "In prezent, nu sunt bolnava. Cand rezultatul testului pentru anticorpi la Covid-19 este pozitiv,…

- Daca mortalitatea provocata de gripa sezoniera ar fi masurata in acelasi fel in care sint numarate decesele provocate de COVID-19, luind cifrele oficiale confirmate, diferenta dintre cele doua ar fi uriasa, sustine un medic american. Doctorul urgentist Jeremy Samuel Faust, de la Brigham and Womens Hospital,…

- Yuval Noah Harari a acordat un interviu pentru Deutsche Welle, in care a vorbit despre schimbarile pe care le provoaca in lume, la nivel comportamental si al raportului stat / populatie, reactia de acum la pandemia de coronavirus. Iata mai jos parerile profesorului Harari, preluate de digi24.ro:…

- Nelu Balasoiu, indragitul interpret de muzica populara, a murit, anunta Romania TV. Nelu Balasoiu fusese confirmat cu COVID-19 si la scurt timp dupa confirmarea cruntului diagnostic, interpretul de muzica populara a suferit un atac vascular cerebral. Era internat in coma la spitalul din Suceava,…

- Rustu Recber, fostul portar al lui FC Barcelona si al reprezentativei Turciei, care a trecut prin momente extrem de dificile dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, a declarat ca lupta cu noul coronavirus a fost "cel mai greu meci din viata sa", potrivit Agerpres. "Incep sa imi revin, starea mea…