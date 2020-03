Paranoia la nemți! Refuză amicalul cu Italia din cauza coronavirsului! Orașul Nurnberg se opune gazduirii amicalului naționalei Germaniei cu Italia, programat pe 31 martie, din cauza raspandiri coronavirsului, iar Bild anunța ca ar putea fi anulat: ”Miercurea viitoare se va lua o decizie”. "Așa cum stau lucrurile astazi, suntem impotriva", a confirmat azi un purtator de cuvant al metropolei bavareze, pentru tabloidul Bild. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

